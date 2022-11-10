Постійні відключення електроенергії загрожують ще більшим падінням ВВП

Український ВВП, який відчуває критично низькі показники в умовах війни, опуститься ще більше, якщо періодичні відключення електроенергії в Україні через російські обстріли триватимуть ще принаймні кілька тижнів.

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Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, пише Укрінформ.

"За нашими розрахунками, у випадку, якщо "блекаути" продовжуватимуться наступні кілька тижнів, ВВП України знизиться ще більше – можливо до "мінус" 39%", - зазначила Свириденко

Вона нагадала, що від постійних відключень електроенергії страждають не лише домогосподарства, але також бізнес та компанії, які вимушені зупиняти свою роботу.

Свириденко підкреслила, що українська економіка й так постраждала внаслідок війни через окупацію окремих територій України, де розташовані металургійні та інші великі підприємства, а також через руйнування інфраструктури, відтік робочої сили й капіталу та багатьох інших чинників. Крім того, серйозно порушені ланцюги поставок.

"Якщо до цього списку додадуться ще проблеми зі зруйнованими енергетичними мережами, наш ВВП впаде ще більше",- зауважила очільниця Мінекономіки

Для розв’язання цієї проблеми або принаймні пом’якшення наслідків, за словами міністра, необхідно провести, насамперед, швидке відновлення пошкодженої інфраструктури.

Крім того, свою роль може відіграти перехід бізнесу на альтернативні джерела живлення. Як приклад вона навела значну частину АЗС, які використовують генератори в період відключення світла.

Нагадаємо, через постійні відключення світла вітчизняна промисловість не може працювати на повну потужність.

Зокрема виробники харчової продукції вже б’ють на сполох. Так, Всеукраїнська асоціація пекарів зібрала інформацію щодо потреби у забезпеченні генераторами своїх підприємств задля забезпечення безперебійної роботи.

Як заявили у Спілці молочних підприємств України, через проблеми з електрикою в Україні можуть зупинитися молокопереробні підприємства.

Через специфіку виробництва молокозаводи опинилися у важкому становищі і потребують підтримки безперебійного енергопостачання, оскільки молокопереробка є системним та беззупинним процесом виробництва.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що за підсумками 2022 року рівень реального ВВП України знизиться до "мінус" 35% за інфляції 30%.