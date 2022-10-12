МВФ очікує падіння ВВП України на 35% та утримується від подальших прогнозів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що за підсумками 2022 року рівень реального ВВП України знизиться до "мінус" 35% за інфляції 30% та надалі утримується від макропрогнозу для нашої країни на 2023 рік.

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Про це йдеться в оновленому Світовому економічному прогнозі (WEO).

"Для України всі прогнози на 2022-2027 роки, крім прогнозів реального ВВП та споживчих цін, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності", – сказано в прогнозі.

Індекс споживчих цін в Україні за підсумками 2022 року зросте з 9,4 до 20,6, вважають у МВФ. Інші прогнози на нинішній та наступні роки не публікуються.

У МВФ зауважили, що війна призвела до переміщення мільйонів людей, а також значних людських втрат і шкоди фізичному капіталу в Україні.

У МВФ пояснили, що подібні економічні тенденції є характерними для країн, охоплених війною, – подібне було у Ємені, Сирії, Лівані. Темпи подальшого економічного зростання залежатимуть від тривалості війни, наслідків національної економіки і політики у період тривання та після закінчення бойових дій та рівня міжнародної підтримки.

За оцінками МВФ, у Росії падіння ВВП цього року становитиме 3,4%, а наступного року сповільниться до 2,3%.

"Скорочення російської економіки менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти та внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики та відновлення довіри до фінансової системи", – зазначають в МВФ.

Також МВФ залишив без зміни свій липневий прогноз зростання світової економіки у 2022 році – 3,2% (у січні очікувалося зростання на 4,4%, у квітні – на 3,6%). На 2023 рік оцінка знижена до 2,7% з 2,9% у липні та 3,6% у квітні (у січні МВФ прогнозувало зростання світового ВВП на 3,8%).

Крім того, у МВФ вказують на глобальні наслідки від російської агресії, зокрема на світовому продовольчому ринку. Світові ціни на продовольство залишаються високими, але очікується, що вони дещо пом'якшуються.

"Війна має серйозні економічні наслідки в Європі, з вищими цінами на енергоносії, слабкою споживчою впевненістю та уповільненням темпів виробництва внаслідок постійних збоїв у ланцюгах постачання та зростання витрат на виробництво", - зазначається у доповіді.

Нагадаємо, виконавча рада МВФ підтримала надання Україні близько 1,3 мільярда доларів у рамках інструменту прискореного фінансування (RFI).

Раніше український уряд повідомив про домовленість із МВФ, що його місія почне роботу над новою спеціальною програмою допомоги Україні вже у жовтні. Перед цим МВФ призначив новим главою своєї місії в Україні економіста Гевіна Грея, який допомагав налагоджувати відносини з Іраком, коли країна відновлювалася після війни.