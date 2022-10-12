МВФ ожидает падения ВВП Украины на 35% и воздерживается от дальнейших прогнозов

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что по итогам 2022 года уровень реального ВВП Украины снизится до "минус" 35% при инфляции 30% и воздержится от макропрогноза для нашей страны на 2023 год.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в обновленном Мировом экономическом прогнозе (WEO).

"Для Украины все прогнозы на 2022-2027 годы, кроме прогнозов реального ВВП и потребительских цен, опущены из-за чрезвычайно высокой степени неопределенности", – говорится в прогнозе.

Индекс потребительских цен в Украине по итогам 2022 года вырастет с 9,4 до 20,6, считают в МВФ.

В МВФ отметили, что война привела к перемещению миллионов людей, а также значительным человеческим потерям и ущербу физическому капиталу в Украине.

Остальные прогнозы на нынешний и последующие годы не публикуются.

В МВФ объяснили, что подобные экономические тенденции характерны для стран, охваченных войной, – подобное было в Йемене, Сирии, Ливане. Темпы дальнейшего экономического роста будут зависеть от продолжительности войны, последствий национальной экономики и политики в период продолжения и после окончания боевых действий и уровня международной поддержки.

По оценкам МВФ, в России падение ВВП в текущем году составит 3,4%, а в следующем году замедлится до 2,3%.

"Сокращение российской экономики менее серьезно, чем прогнозировалось ранее, что отражает устойчивость экспорта сырой нефти и внутреннего спроса из-за большой поддержки фискальной и денежно-кредитной политики и восстановления доверия к финансовой системе", - отмечают в МВФ.

Также МВФ оставил без изменения свой июльский прогноз по росту мировой экономики в 2022 году – 3,2% (в январе ожидался рост на 4,4%, в апреле – на 3,6%). К 2023 году оценка снижена до 2,7% с 2,9% в июле и 3,6% в апреле (в январе МВФ прогнозировал рост мирового ВВП на 3,8%).

Кроме того, в МВФ указывают на глобальные последствия российской агрессии, в частности на мировом продовольственном рынке. Мировые цены на продовольствие остаются высокими, но ожидается, что они несколько смягчаются.

"Война имеет серьезные экономические последствия в Европе, с более высокими ценами на энергоносители, слабой потребительской уверенностью и замедлением темпов производства вследствие постоянных сбоев в цепях поставок и роста затрат на производство", - отмечается в докладе.

Напомним, исполнительный совет МВФ поддержал предоставление Украине около 1,3 миллиарда долларов в рамках инструмента ускоренного финансирования (RFI).

Ранее украинское правительство сообщило о договоренности с МВФ, что его миссия начнет работу над новой специальной программой помощи Украине уже в октябре. Перед этим МВФ назначил новым главой своей миссии в Украине экономиста Гевина Грея, помогавшего налаживать отношения с Ираком, когда страна восстанавливалась после войны.