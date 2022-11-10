Постоянные отключения электроэнергии угрожают еще большим падением ВВП

Украинский ВВП, испытывающий критически низкие показатели в условиях войны, опустится еще больше, если периодические отключения электроэнергии в Украине из-за российских обстрелов будут продолжаться еще по крайней мере несколько недель.

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Об этом заявила вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет Укринформ.

"По нашим расчетам, в случае, если "блэкауты" будут продолжаться следующие несколько недель, ВВП Украины снизится еще больше - возможно до "минус" 39%", - отметила Свириденко

Она напомнила, что от постоянных отключений электроэнергии страдают не только домохозяйства, но также бизнес и компании, вынужденные останавливать свою работу.

Свириденко подчеркнула, что украинская экономика и так пострадала в результате войны из-за оккупации отдельных территорий Украины, где расположены металлургические и другие крупные предприятия, а также разрушения инфраструктуры, отток рабочей силы и капитала и многих других факторов. Кроме того, серьезно нарушены цепи поставок.

"Если к этому списку добавятся еще проблемы с разрушенными энергетическими сетями, наш ВВП упадет еще больше", - отметила глава Минэкономики.

Для решения этой проблемы или, по крайней мере, смягчения последствий, по словам министра, необходимо провести, прежде всего, быстрое восстановление поврежденной инфраструктуры.

Кроме того, свою роль может сыграть переход бизнеса на альтернативные источники питания. В качестве примера она привела значительную часть АЗС, использующихся генераторами в период отключения света.

Напомним, из-за постоянных отключений света отечественная промышленность не может работать на полную мощность.

В частности производители пищевой продукции уже бьют тревогу. Так, Всеукраинская ассоциация пекарей собрала информацию о необходимости обеспечении генераторами своих предприятий для обеспечения бесперебойной работы.

Как заявили в Союзе молочных предприятий Украины, из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия.

Из-за специфики производства молокозаводы оказались в тяжелом положении и нуждаются в поддержке бесперебойного энергоснабжения, поскольку молокопереработка является системным и непрерывным процессом производства.

Отметим, что Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что по итогам 2022 года уровень реального ВВП Украины снизится до "минус" 35% при инфляции 30%.