Украина и США обновят торговое соглашение

Украина и США положили начало переговорному процессу по обновлению Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве, заключенного между странами 2008 года.

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Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и торговый представитель США Кэтрин Тай договорились во время встречи в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Обновление торгового соглашения особенно важно в контексте экономической поддержки США для Украины и послевоенного восстановления. Более 20 представителей всех вовлеченных в сотрудничество с Украиной институтов США обсудили существующие программы помощи и последующие шаги по привлечению инвестиций в Украину", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, такое решение принято для поддержки усилий Украины по созданию более прозрачной и предполагаемой бизнес-среды. Обе стороны надеются на продолжение работы в этой сфере.

"Украина хочет, чтобы торговая политика создавала дружескую и комфортную среду для американских компаний, участвующих в проектах восстановления. Пора обновить Соглашение о торгово-инвестиционном сотрудничестве (TICA) и предоставить все необходимые гарантии бизнеса относительно нетарифных мер, таких как регуляторная среда процедур закупок", - отметила Свириденко.

В Минэкономики также сообщили, что в рамках очередного заседания Совета по торговле и инвестициям стороны обсудили широкий круг вопросов – от судебной реформы, приватизации и публичных закупок до технического регулирования, интеллектуальной собственности и ветеринарных вопросов.

Особый акцент сделали на трудовой реформе, ведь гарантирование достойного труда является краеугольным элементом современной торговой политики государств, заботящихся о своих гражданах.

"С одной стороны, Совет по торговле и инвестициям консолидировал все предыдущие достижения в двустороннем сотрудничестве, но в то же время масштаб существующего сотрудничества переводится на новое качество, которое требует обновления договорной базы. Поэтому мы дополним Соглашение 2008 года рядом протоколов. Эта работа позволит укрепить доверие американского бизнеса к инвестиций в Украину и облегчит реализацию проектов по восстановлению Украины", – пояснила Свириденко.

Напомним, по данным Министерства экономики, в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем экспорт украинских товаров сократился на 4,6% и составил 9,2 млн. тонн.

В настоящее время крупнейшие торговые партнеры Украины это Польша (560 млн долларов), Румыния (412 млн долларов), Турция (234 млн долларов), Германия (233 млн долларов), Венгрия (187 млн долларов), Испания (186 млн долларов), Китай. 152 млн долларов), Индия (112 млн долларов), США (76 млн долларов) и Молдова (76 млн долларов).