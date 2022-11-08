В жовтні експорт українських товарів склав 3,8 млрд доларів, імпорт склав 4,6 млрд доларів

В жовтні 2022 року в порівнянні з вереснем експорт українських товарів скоротився на 4,6% і склав 9,2 млн тонн. Про це свідчать дані Міністерства економіки.

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Найбільше падіння обсягів зазнала гірничо-металургійна галузь. Експорт руди скоротився на 286 тисяч тонн у порівнянні з вереснем (-21%), чавуну експортували на 127 тисяч тонн менше ніж у вересні (-63%).

В абсолютних числах експорт по цих товарах: руда - 1,06 млн тонн, чавун - 72,2 тисячі тонн. Для руди – це найнижчий показник з початку року. Єдиний товар з категорії гірничо-металургійного комплексу, експорт якого зріс на довоєнний рівень, - сталеві прутки – 65 тисяч тонн.

У жовтні в порівнянні з вереснем Україна збільшила експорт пшениці на 9,7% до 1,96 млн тонн, та на 2,7% до 2,2 млн тонн збільшила експорт кукурудзи, а також скоротила експорт ріпаку на 23% до 669 тис. тонн. Падіння обсягів експорту ріпака пов’язано з закінченням збору врожаю цієї культури.

В олійно-жировій галузі:

Експорт насіння соняшнику збільшився на 71,1% - до 308 тисяч тонн (у вересні було 180 тис.),

натомість експорт олії зменшився на 10,3% - до 454 тисяч тонн;

при цьому обсяги вивезеного шроту зросли на 9,8% - до 390 тисяч тонн.

Щодо географії експорту, то з 3,8 млрд доларів експорту 2,5 млрд доларів припадає на країни ЄС.

Наразі найбільші торгові партнери України це Польща(560 млн доларів), Румунія(412 млн доларів), Туреччина(234 млн доларів), Німеччина(233 млн доларів), Угорщина(187 млн доларів), Іспанія(186 млн доларів), Китай(152 млн доларів), Індія(112 млн доларів), США(76 млн доларів) та Молдова(76 млн доларів).

Український імпорт у жовтні зріс на 2,6% - до 4,6 млрд доларів. При цьому обсяги зменшилися на 3,1% - до 2,01 млн тонн.

Лідером за імпортом залишаються нафтопродукти, на які припадає 25% обсягу і 16% вартості.

Загалом за результатами 10 місяців загальний торговельний оборот склав 80,3 млрд доларів, з яких 36,9 млрд припадає на експорт і 43,4 млрд на імпорт. У порівнянні до 10 місяців 2021 року це відповідно скорочення експорту на 32,3%, а імпорту - на 23,9%.