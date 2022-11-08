В октябре экспорт украинских товаров составил 3,8 млрд долларов, импорт составил 4,6 млрд долларов

В октябре 2022 года по сравнению с сентябрем экспорт украинских товаров сократился на 4,6% и составил 9,2 млн. тонн. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

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Наибольшее падение объемов претерпела горно-металлургическая отрасль. Экспорт руды сократился на 286 тысяч тонн по сравнению с сентябрем (-21%), чугуна экспортировали на 127 тысяч тонн меньше, чем в сентябре (-63%).

В абсолютных числах экспорт по этим товарам: руда – 1,06 млн тонн, чугун – 72,2 тысячи тонн. Для руды – это самый низкий показатель с начала года. Единственный товар из категории горно-металлургического комплекса, экспорт которого вырос на довоенный уровень, – стальные прутки – 65 тысяч тонн.

В октябре по сравнению с сентябрем Украина увеличила экспорт пшеницы на 9,7% до 1,96 млн тонн, и на 2,7% до 2,2 млн тонн увеличила экспорт кукурузы, а также сократила экспорт рапса на 23% до 669 тыс. тонн. тонн. Падение объемов экспорта рапса связано с окончанием сбора урожая этой культуры.

В масложировой отрасли:

Экспорт семян подсолнечника увеличился на 71,1% – до 308 тысяч тонн (в сентябре было 180 тыс.),

экспорт масла уменьшился на 10,3% - до 454 тысяч тонн;

при этом объемы вывезенного шрота выросли на 9,8% – до 390 тысяч тонн.

Что касается географии экспорта, то из 3,8 млрд долларов экспорта 2,5 млрд долларов приходится на страны ЕС.

В настоящее время крупнейшие торговые партнеры Украины это Польша (560 млн долларов), Румыния (412 млн долларов), Турция (234 млн долларов), Германия (233 млн долларов), Венгрия (187 млн долларов), Испания (186 млн долларов), Китай. 152 млн долларов), Индия (112 млн долларов), США (76 млн долларов) и Молдова (76 млн долларов).

Украинский импорт в октябре вырос на 2,6% – до 4,6 млрд долларов. При этом объемы уменьшились на 3,1% – до 2,01 млн тонн.

Лидером по импорту остаются нефтепродукты, на которые приходится 25% объема и 16% стоимости.

В общей сложности по результатам 10 месяцев общий торговый оборот составил 80,3 млрд долларов, из которых 36,9 млрд приходится на экспорт и 43,4 млрд на импорт. По сравнению с 10 месяцами 2021 года это соответственно сокращение экспорта на 32,3%, а импорта - на 23,9%.