Минэкономики подписало меморандум с крупнейшей инвесткомпанией мира

Министерство экономики Украины и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали меморандум о взаимопонимании, которым согласовали рамки консультативного содействия разработке специальной платформы для привлечения частного капитала к восстановлению Украины и поддержке экономики.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что платформа сосредоточится на мобилизации инвестиций в ключевые секторы украинской экономики, учитывая потребности в восстановлении в результате полномасштабного вторжения России.

В частности, подписанное 10 ноября 2022 года в Вашингтоне соглашение предусматривает, что департамент BlackRock по консультациям по финансовым рынкам (BlackRock Financial Markets Advisory) будет консультировать Минэкономики в вопросах создания дорожной карты внедрения инвестиционной платформы, в которую будут привлекаться прежде всего частный капитал. В том числе по структуре этой платформы, полномочий и управления.

Таким образом, меморандум официально закрепляет предварительное обсуждение возможностей привлечения государственных и частных инвестиций в Украину, состоявшееся в сентябре между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком.

“Для нас очень важно продемонстрировать всему миру, что война не запрещает инвестиции в Украину. Ведь именно инвестиции являются залогом будущего быстрого и эффективного восстановления экономики. Поэтому мы надеемся на сотрудничество с BlackRock FMA. Надеемся, что эта "платформа восстановления" станет эффективным механизмом мобилизации вложений в ключевые секторы нашей экономики", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отметим, BlackRock FMA предоставляет ведущую экспертизу в сфере инвестиций и активов, управления рисками и технологиями. Также имеет большой опыт консультирования клиентов официального сектора по вопросам рынков капитала.

Ранее Владимир Зеленский обратился к представителям международного бизнеса с призывом планировать свои инвестиции в Украине уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

Напомним, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка, выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину впервые с начала полномасштабной войны.