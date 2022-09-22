IFC выделила первые деньги для инвестиций в Украину с начала войны

Входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что деньги будут направлены через целевой фонд общим объемом в 200 млн долларов, которым управляет американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital. Она будет инвестировать в быстрорастущие технологии, а также экспортно ориентированные компании, работающие преимущественно в Украине и Молдове.

Это будут первые инвестиции IFC в Украину с начала полномасштабной войны, начавшейся в феврале 2022 года.

Специфика работы Horizon Capital такова, что компания обычно инвестирует примерно по 10-30 миллионов долларов в компании со стоимостью около $50-150 млн. Инвестфонд сосредотачивается на предприятиях сектора информационных технологий (ИТ), электронной коммерции, инновационных потребительских товаров и финтех секторе.

Ожидается, что вместе с IFC к инвестициям в Украину в ближайшее время присоединятся и другие потенциальные инвесторы, в том числе такие банки и фонды: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкая корпорация по инвестициям и развитию (DEG), Швейцарский инвестиционный фонд для рынков, развивающиеся страны (SIFEM), Голландская финансовая компания для развивающихся стран (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера и другие.

"Хочу поздравить руководство Horizon Capital в лице исполнительного директора Елены Кошарной. Это знаковое событие – несмотря на войну IFC принимает решение выделить деньги для инвестиций в Украину. Это должно стать положительным сигналом и для других потенциальных инвесторов: в украинскую экономику можно и нужно начинать вкладывать деньги уже сейчас", - подчеркнула первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, в рамках кампании Advantage Ukraine Украина запускает платформу для потенциальных иностранных инвесторов. На ней собрали более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям международного бизнеса с призывом планировать свои инвестиции в Украину уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.