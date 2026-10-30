Єврокомісія пропонує Єврораді затвердити 45 млрд євро кредиту для України на 2027 рік

Європейська комісія запропонувала Раді ЄС затвердити надання Україні другої частини макрофінансової позики на 2027 рік у розмірі 45 млрд євро. Це є складовою загального пакета підтримки на 2026–2027 роки обсягом 90 млрд євро.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Запропонований пакет має забезпечити Україну бюджетною підтримкою та необхідною оборонною продукцією. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, це рішення гарантує передбачуваність фінансування та стабільне функціонування державних послуг.

Вона також підкреслила, що посилення допомоги залишається одним із ключових питань на саміті ЄС–Канада в Монреалі.

На що розподілять 45 мільярдів євро

Пропозиція Єврокомісії базується на позитивній оцінці Стратегії фінансування, яку Україна подала 26 жовтня 2026 року. Ухвалений документ передбачає виділення всієї суми до 31 грудня 2027 року за двома головними напрямами:

Бюджетна підтримка (до 13,3 млрд грн): кошти розподілять порівну між програмою Ukraine Facility та макрофінансовою допомогою;

Оборонно-промисловий комплекс (31,7 млрд євро): гроші спрямують на розбудову та зміцнення оборонного потенціалу України.

Умови надання та подальші кроки

Надання коштів супроводжуватиметься суворими вимогами щодо дотримання верховенства права, боротьби з корупцією та забезпечення економічної стійкості. Інструмент містить запобіжні механізми для захисту фінансових інтересів Євросоюзу.

Далі ініціативу має офіційно затвердити Рада ЄС, після чого держави-члени ухвалять рішення про остаточний розподіл траншів. У разі позитивного голосування Єврокомісія забезпечить початок виплат вже на початку 2027 року.

Нагадаємо, Європейська комісія вивчає, як саме можна покрити дефіцит у фінансуванні України на 2027 рік в розмірі 70 млрд євро, але закликає усіх міжнародних партнерів мобілізувати зусилля.