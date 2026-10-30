Акції Puma злетіли на 8%: компанія перевищила прогнози продажів та скорочує запаси

Німецький виробник спортивного одягу Puma повідомив про квартальні продажі, які трохи перевищили очікування аналітиків, і відзвітував про різке скорочення запасів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Компанія, яка намагається перезавантажити привабливість бренду для конкуренції з Adidas та Nike, бореться зі зниженням попиту.

У третьому кварталі продажі Puma впали на 5% до 1,77 млрд євро, однак перевершили прогноз у 1,75 млрд євро. Водночас запаси скоротилися на 24,3% до 1,6 млрд євро, що позитивно сприйняв ринок.

Після оприлюднення звітності акції Puma зросли приблизно на 8%, продемонструвавши найкращий торговий день з лютого. Аналітики UBS та Jefferies зазначають, що інвесторів обнадіює швидка нормалізація рівня запасів, який вже виявився нижчим за цільовий показник.

Компанія також звузила прогноз щодо операційного результату за 2026 рік до збитків у межах 80–130 млн євро замість попередньо очікуваних 50–150 млн євро. Для зміцнення позицій Puma активно інвестує в рекламу та технології взуття для бігу.

Важливим фактором подальшого розвитку залишається співпраця з китайським гігантом Anta Sports, який уклав угоду про купівлю близько 29% акцій Puma за 1,5 млрд євро та став її найбільшим акціонером.

Генеральний директор Puma Артур Хоельд заявив, що це партнерство відкриває нові можливості для зростання на ринку Китаю. Наразі компанії узгоджують майбутню операційну модель для спільної роботи.

Нагадаємо, в Україні у ніч проти 5 серпня внаслідок ворожої атаки було повністю знищено логістичний комплекс із продукцією бренду PUMA. У компанії попередили про можливі збої в постачанні та обмежену наявність продукції на українському ринку в найближчий період.