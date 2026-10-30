Акции Puma взлетели на 8%: компания превысила прогнозы продаж и сокращает запасы

Немецкий производитель спортивной одежды Puma сообщил о квартальных продажах, несколько превысивших ожидания аналитиков, и отчитался о резком сокращении запасов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Компания, пытающаяся перезагрузить привлекательность бренда для конкуренции с Adidas и Nike, борется со снижением спроса.

В третьем квартале продажи Puma упали на 5% до 1,77 млрд евро, однако превзошли прогноз в 1,75 млрд евро. В то же время запасы сократились на 24, 3% до 1, 6 млрд евро, что положительно воспринял рынок.

После обнародования отчетности акции Puma выросли примерно на 8%, продемонстрировав самый лучший торговый день с февраля. Аналитики UBS и Jefferies отмечают, что инвесторов обнадеживает быстрая нормализация уровня запасов, который уже оказался ниже целевого показателя.

Компания также сузила прогноз по операционному результату за 2026 год до убытков в пределах 80–130 млн евро вместо ожидаемых 50–150 млн евро. Для укрепления позиций Puma активно инвестирует в рекламу и технологию обуви для бега.

Важным фактором дальнейшего развития остается сотрудничество с китайским гигантом Anta Sports, заключившим соглашение о покупке около 29% акций Puma за 1,5 млрд евро и ставшим его крупнейшим акционером.

Генеральный директор Puma Артур Хоэльд заявил, что данное партнерство открывает новые возможности для роста на рынке Китая. В настоящее время компании согласовывают будущую операционную модель для совместной работы.

Напомним, в Украине в ночь на 5 августа в результате вражеской атаки был полностью уничтожен логистический комплекс с продукцией бренда PUMA. В компании предупредили о возможных сбоях в снабжении и ограниченном наличии продукции на украинском рынке в ближайший период.