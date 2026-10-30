Crocs повысил прогноз доходов: акции компании взлетели на 27%

Ценные бумаги производителя обуви Crocs выросли примерно на 27% в четверг после того, как компания повысила свои годовые финансовые прогнозы. Производитель сделал ставку на устойчивое обновление бренда HEYDUDE и стабильный спрос на свои одноименные фирменные сабо.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

На фоне положительных новостей стоимость акций поднялась до 151,82 доллара за единицу, что явилось самым высоким показателем за последние два года.

При сохранении этой динамики компания ожидает демонстрации наилучшего дневного результата с 2018 года.

Такой оптимистический прогноз существенно контрастирует с общим состоянием обувного сектора. Большинство ритейлеров страдают от неравномерных потребительских расходов, повышенных цен и жесткой конкуренции, из-за чего вынуждены постоянно проводить распродажи для стимулирования продаж.

Благодаря положительной динамике продаж производитель обновил свои ориентиры на текущий период. В настоящее время компания прогнозирует рост доходов в 2026 году примерно на 3%, что превышает предыдущий ожидаемый показатель в пределах 1–2%.

В Crocs подчеркнули, что именно обновление бренда HEYDUDE способствовало получению более быстрых, чем ожидалось, заказов от розничных торговцев. Складские запасы распродавались ускоренными темпами, что позволило оптовому доходу компании вырасти на 14%.

В то же время генеральный директор Эндрю Рис во время конференции по вопросам прибыли отметил, что наблюдает проседание на рынке в сегменте покупателей с низким доходом, тогда как потребители с высоким доходом демонстрируют стабильную покупательную способность.

Несмотря на общее давление на рынке, бренды компании продолжают извлекать выгоду благодаря относительно доступной ценовой политике, ведь основная продукция продается в диапазоне от 50 до 60 долларов.

Напомним, акции французской группы Kering, владеющей брендом Gucci, обвалились на 12% после обнародования отчета о дальнейшем падении продаж.