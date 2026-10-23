Акции владельца Gucci упали на 12%: компания массово закрывает магазины на фоне глобального кризиса

Акции французской группы Kering, владеющей брендом Gucci, обвалились на 12% в пятницу после обнародования отчета о дальнейшем падении продаж.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на публикацию Reuters.

Несмотря на негативную динамику, конгломерат заявил о намерении придерживаться плана реорганизации генерального директора Луки де Мео и ускорить закрытие неэффективных торговых точек, рассчитывая закрыть до 125 магазинов до конца года.

Рынок роскоши готовится к сложной зиме

Давно обещанное восстановление сектора роскоши снова откладывается, поскольку расширение войны на Ближнем Востоке и налоговые репрессии Китая в отношении богатых граждан усилили давление на крупнейшие мировые конгломераты в третьем квартале.

Руководители компаний уже готовятся к сложной зиме, а беспорядки в Париже, в результате которых были разбиты витрины магазинов Louis Vuitton и сожжены электровелосипеды у площади Вандом, продемонстрировали рост политических рисков для брендов как за рубежом, так и на домашнем рынке.

Общее падение

Негативная тенденция коснулась и других игроков рынка: акции LVMH и Hermes снизились на 1–1,5 % в пятницу. Дополнительным фактором давления стал рост цен на сырую нефть до самого высокого уровня с начала мая, что усилило нагрузку на домохозяйства и ограничило возможности потребителей покупать люксовую одежду и сумки.

Глобальный менеджер портфеля акций Aviva Investors в Лондоне Харшаран Манн отметила, что брендам класса люкс придется снизить цены на товары начального уровня для возврата покупателей.

По ее мнению, если ценообразование не соответствует реальности или потребитель считает стоимость слишком высокой, даже самая лучшая креативность не заставит покупателя взаимодействовать с продуктом.

Gucci до сих пор преодолевает проблемы с восстановлением

Падение продаж Gucci продолжается, несмотря на попытки де Мео сделать цены бренда более привлекательными для среднего класса и появление в магазинах новой коллекции Primavera от креативного директора Демны.

Хотя продажи Gucci несколько улучшились в оптовом сегменте, общий показатель снизился на 6%.

Аналитик JPMorgan Кьяра Баттистини подчеркнула, что прогресс в повышении привлекательности бренда находится на начальной стадии, а финансовый директор Kering признала, что восстановление будет постепенным из-за слабой посещаемости магазинов, особенно в Китае.

Kering — один из самых крупных и влиятельных мировых транснациональных конгломератов, специализирующихся на производстве и продаже товаров класса роскоши (люкс). Компания базируется в Париже и вместе с LVMH и Richemont входит в «большую тройку» мирового рынка люксовой моды.

Бренд Gucci обеспечивает более 60% операционной прибыли всей группы, поэтому колебания спроса на продукцию Gucci оказывают непосредственное влияние на финансовое состояние всей Kering.

Ранее сообщалось, что LVMH потеряла четверть стоимости из-за рисков на Ближнем Востоке. Акции французского концерна упали на 28% в первом квартале, зафиксировав худший старт года в истории на фоне войны в регионе и его негативное влияние на мировую экономику и расходы на роскошь.