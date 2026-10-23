Акції власника Gucci впали на 12%: компанія масово закриває магазини на тлі глобальної кризи

Акції французької групи Kering, яка володіє брендом Gucci, обвалилися на 12% у п'ятницю після оприлюднення звіту про подальше падіння продажів.

Про це пише Dilo з посиланням на публікацію Reuters.

Попри негативну динаміку, конгломерат заявив про намір дотримуватися плану реорганізації генерального директора Луки де Мео та прискорити закриття неефективних торгових точок, розраховуючи закрити до 125 магазинів до кінця року.

Ринок розкоші готується до складної зими

Як зазначається, ринок розкоші не може відновитися. У третьому кварталі по світових гігантах моди вдарили розширення війни на Близькому Сході та жорсткі податкові перевірки багатіїв у Китаї.

Керівники компаній уже готуються до складної зими, а заворушення в Парижі, внаслідок яких було розбито вітрини магазинів Louis Vuitton та спалено електровелосипеди біля площі Вандом, яскраво продемонстрували зростання політичних ризиків для брендів як за кордоном, так і на домашньому ринку.

Загальне падіння

Негативна тенденція торкнулася й інших гравців ринку: акції LVMH та Hermes знизилися на 1–1,5% у п'ятницю. Додатковим фактором тиску стало зростання цін на сиру нафту до найвищого рівня з початку травня, що посилило навантаження на домогосподарства та обмежило можливості споживачів купувати люксовий одяг і сумки.

Глобальний менеджер портфеля акцій Aviva Investors у Лондоні Харшаран Манн зазначила, що брендам класу люкс доведеться знизити ціни на товари початкового рівня для повернення покупців.

На її думку, якщо ціноутворення не відповідає реальності або споживач вважає вартість занадто високою, навіть найкраща креативність не змусить покупця взаємодіяти з продуктом.

Gucci досі долає проблеми з відновленням

Падіння продажів Gucci триває, незважаючи на спроби де Мео зробити ціни бренду більш привабливими для середнього класу та появу в магазинах нової колекції Primavera від креативного директора Демни.

Хоча продажі Gucci дещо покращилися в оптовому сегменті, загальний показник знизився на 6%.

Аналітик JPMorgan К’яра Баттістіні підкреслила, що прогрес у підвищенні привабливості бренду перебуває на початковій стадії, а фінансовий директор Kering визнала, що відновлення буде поступовим через слабку відвідуваність магазинів, особливо в Китаї.

Довідка

Kering — один із найбільших і найвпливовіших світових транснаціональних конгломератів, що спеціалізується на виробництві та продажу товарів класу розкоші (люкс).Компанія базується в Парижі та разом із LVMH і Richemont входить до «великої трійки» світового ринку люксової моди.

Бренд Gucci забезпечує понад 60% операційного прибутку всієї групи, тому коливання попиту на продукцію Gucci безпосередньо впливають на фінансовий стан усієї Kering.

Раніше повідомлялося, що LVMH втратила чверть вартості через ризики на Близькому Сході. Акції французького концерну впали на 28% у першому кварталі, зафіксувавши найгірший старт року в історії на тлі війни в регіоні та її негативного впливу на світову економіку і витрати на розкіш.