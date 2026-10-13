Продажі Louis Vuitton та Dior пішли на спад через падіння попиту в Китаї

Продажі ключового підрозділу моди та шкіряних виробів французького люксового гіганта LVMH у третьому кварталі скоротилися на 5%. Причиною спаду стало суттєве уповільнення споживчого попиту в Китаї, де сподівання на швидке відновлення ринку не виправдалися.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Падіння в головному сегменті, який об'єднує бренди "Louis Vuitton" та "Dior", перекреслило результати попереднього кварталу, коли напрям уперше за два роки продемонстрував зростання. Органічне скорочення виручки на 5% виявилося значно глибшим за очікування аналітиків, які прогнозували спад на рівні 1,8%.

Надії на вихід люксової індустрії з майже чотирирічного спаду похитнулися через конфлікт на Близькому Сході, геополітичну напруженість та інфляційний тиск, що підривають платоспроможність клієнтів.

Показники групи та реакція ринків

Загальний виторг групи LVMH у третьому кварталі на органічній основі зріс на 1% — до 18,5 мільярда євро (проти прогнозованих аналітиками 1,3%). Підтримку компанії надали підрозділ годинників і ювелірних виробів, продажі якого зросли на 6%, напрям алкоголю "Moët Hennessy" з ростом на 6%, а також мережа роздрібної торгівлі косметикою "Sephora".

Фінансова директорка LVMH Сесіль Кабаніс зазначила, що макроекономічні новини та зміна поведінки китайських споживачів відтерміновують відновлення, проте фундаментальних чинників, які перешкоджали б ринку, немає, і для повернення до зростання знадобиться більше часу.

Водночас від початку року акції LVMH обвалилися майже на 40%. Ринкова капіталізація групи, підконтрольної родині Бернара Арно, знизилася приблизно до 190 мільярдів євро, що більш ніж удвічі менше за піковий рівень 2023 року.

Ситуація в США, Китаї та брендові виклики

Хоча сильний американський ринок тривалий час компенсував проблеми в Китаї, де споживання стримує криза на ринку нерухомості, у США також фіксують ознаки охолодження. Дані за кредитними картками банку Citibank продемонстрували, що витрати американців на товари розкоші зменшувалися щонайменше на 4% щомісяця протягом останніх трьох місяців.

Загалом продажі LVMH в Азії без урахування Японії впали за квартал на 5% у річному вимірі, а темпи приросту в США сповільнилися з 6% у другому кварталі до 5% у третьому.

Додатковим ударом по позиціях "Louis Vuitton" у Китаї став репутаційний скандал цього літа після судового позову бренду проти популярної марки чаю "Molly Tea" через порушення прав на торговельну марку. Після цього дім моди розкритикували за претензії на володіння візерунком із чотирипелюстковою квіткою, який схожий на традиційні китайські мотиви.

Аналітик компанії Jefferies Джеймс Гржинич зазначив, що цей конфлікт суттєво вплинув на продажі марки в Китаї, змусивши її знизити маркетингову активність. Також Сесіль Кабаніс додала, що разовий логістичний збій забрав у "Louis Vuitton" близько одного відсоткового пункту зростання за квартал.

Натомість бренд "Dior" продемонстрував стійкість завдяки попиту на лінії одягу та виробів зі шкіри нового дизайнера Джонатана Андерсона, утримавши продажі від початку року в позитивній зоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що LVMH втратила чверть вартості через ризики на Близькому Сході. Акції французького концерну впали на 28% у першому кварталі, зафіксувавши найгірший старт року в історії на тлі війни в регіоні та її негативного впливу на світову економіку і витрати на розкіш.