"Сумихімпром" за 1 млрд грн: третя спроба приватизації завершилася невдачею

Аукціон із приватизації 99,9952% акцій АТ “Сумихімпром” не відбувся через відсутність покупців. Стартова ціна державного пакета акцій одного з найбільших хімічних підприємств України становила 1,005 млрд грн. Це вже третя невдала спроба продати актив із червня 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це свідчать торги на Prozzoro.

Торги були заплановані на 13 жовтня в системі "Прозорро.Продажі". Попри чергову спробу приватизації, охочих придбати підприємство не знайшлося.

Напередодні аукціону голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха назвав "Сумихімпром" складним активом із непростою історією. Водночас, за його словами, підприємство може стати перспективним майданчиком для інвестора, який працює у сфері агрохімії або виробництва будівельних матеріалів.

"Сумихімпром" не можуть продати з 2025 року

Це вже третя невдала спроба приватизувати підприємство.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд розблокував приватизацію "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство.

Додамо, інформація про першу спробу продажу зʼявилася ще у березні 2025 року, коли "Сумихімпром" виставили на продаж. Уряд затвердив умови та стартову ціну продажу двох об’єктів великої приватизації - державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" та публічного акціонерного товариства "Сумихімпром". Їх продаж відбудеться через електронний аукціон у системі "Прозорро.Продажі".

Але на початку 2026 року стало відомо, що об'єкт не змогли продати.

Попередні аукціони, призначені на 11 червня 2025 року та 13 січня 2026 року, також не відбулися через відсутність учасників.

Купити "Сумихімпром" не знайшлося бажаючих. Запланований на 13 січня онлайн-аукціон з приватизації 99,99% акцій одного з найбільших вітчизняних хімічних підприємств "Сумихімпром" не відбувся через відсутність учасників.

Для повторного аукціону в січні 2026 року стартову ціну знизили на 9,3% - до 1,088 млрд грн без ПДВ. Однак навіть за таких умов покупців не знайшлося.

Згодом, 8 липня 2026 року, уряд затвердив нові умови приватизації та встановив стартову ціну державного пакета акцій на рівні 1,005 млрд грн.

Які зобов’язання отримає новий власник

Приватизація "Сумихімпрому" передбачає не лише придбання акцій, а й виконання низки інвестиційних і соціальних зобов’язань.

Зокрема, майбутній власник повинен буде:

зберегти основні види діяльності підприємства;

інвестувати щонайменше 150 млн грн у технічне переоснащення та модернізацію виробництва;

протягом шести місяців погасити заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом і прострочену кредиторську заборгованість;

дотримуватися трудового законодавства та соціальних гарантій для працівників;

не звільняти працівників протягом шести місяців після придбання активу.

Які держактиви Україна виставить на продаж далі

Після невдалої спроби приватизувати "Сумихімпром" Фонд держмайна готує до продажу інші великі державні активи.

Зокрема, на 19 жовтня заплановано аукціон із приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ). Дмитро Наталуха назвав підприємство одним із ключових промислових і логістичних активів України, звернувши увагу на його інфраструктуру для перевалки аміаку та карбаміду, морські причали й термінали.

За словами очільника ФДМУ, ОПЗ має значний виробничий і логістичний потенціал, хоча його приватизація раніше неодноразово завершувалася безрезультатно.

Крім того, на 20 жовтня заплановано аукціони з продажу двох активів, переданих державі відповідно до законодавства про санкції проти Росії. Йдеться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат і підприємство «Мотордеталь-Конотоп».

Що відомо про підприємство?

ПАТ "Сумихімпром" – одне з провідних підприємств хімічної промисловості України, що працює з 1953 року.

Основна продукція заводу включає мінеральні добрива, діоксид титану та інші неорганічні хімічні сполуки. Вироби компанії забезпечують потреби аграрного сектору та застосовуються у різних галузях промисловості.

У 2010 році бізнесмен Дмитро Фірташ став власником 0,005% акцій заводу. Незважаючи на незначну частку, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера своєї компанії "Кримський титан".

За даними Фонду державного майна України, через неефективне управління колишнього керівництва за рік "Сумихімпром" перетворився з успішного хімічного гіганта на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на суму 1,4 мільярда гривень.