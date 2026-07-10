Кабмін змінив умови приватизації "Сумихімпрому": стартова ціна стала нижчою

Кабінет міністрів затвердив нові умови приватизації АТ “Сумихімпром”. На електронний аукціон виставлять 99,9952% акцій підприємства, а стартова ціна пакета становитиме 1,005 млрд грн, що менше за визначену торік.

Як пише Delo.ua, відповідне розпорядження від 8 липня 2026 року №676-р оприлюднено на Урядовому порталі.

"Сумихімпром" знову готують до приватизації

Згідно з урядовим рішенням, на електронний аукціон буде виставлено пакет із 1 738 665 246 простих іменних акцій АТ "Сумихімпром", що відповідає 99,9952% статутного капіталу підприємства.

Стартову вартість об'єкта приватизації визначено на рівні 1,005 млрд грн (1 005 020 469 грн).

Водночас уряд визнав таким, що втратив чинність, попереднє розпорядження від 10 жовтня 2025 року №1129, яким були затверджені попередні умови продажу підприємства. Тоді стартову ціну пакета акцій було встановлено на рівні 1,088 млрд грн, однак тепер її переглянули у бік зменшення.

Що відомо про підприємство?

ПАТ "Сумихімпром" – одне з провідних підприємств хімічної промисловості України, що працює з 1953 року.

Основна продукція заводу включає мінеральні добрива, діоксид титану та інші неорганічні хімічні сполуки. Вироби компанії забезпечують потреби аграрного сектору та застосовуються у різних галузях промисловості.

У 2010 році бізнесмен Дмитро Фірташ став власником 0,005% акцій заводу. Незважаючи на незначну частку, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера своєї компанії "Кримський титан".

За даними Фонду державного майна України, через неефективне управління колишнього керівництва за рік "Сумихімпром" перетворився з успішного хімічного гіганта на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на суму 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд розблокував приватизацію "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство.

Додамо, інформація про першу спробу продажу зʼявилася ще у березні 2025 року, коли "Сумихімпром" виставили на продаж. Уряд затвердив умови та стартову ціну продажу двох об’єктів великої приватизації - державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" та публічного акціонерного товариства "Сумихімпром". Їх продаж відбудеться через електронний аукціон у системі "Прозорро.Продажі".

Але на початку 2026 року стало відомо, що об'єкт не змогли продати. Купити "Сумихімпром" не знайшлося бажаючих. Запланований на 13 січня онлайн-аукціон з приватизації 99,99% акцій одного з найбільших вітчизняних хімічних підприємств "Сумихімпром" не відбувся через відсутність учасників.