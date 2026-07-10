Кабмин изменил условия приватизации "Сумыхимпрома": стартовая цена стала ниже

Кабинет министров утвердил новые условия приватизации АО "Сумыхимпром". На электронный аукцион выставят 99,9952% акций предприятия, а стартовая цена пакета составит 1,005 млрд грн, что меньше определенной в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, соответствующее распоряжение от 8 июля 2026 года №676-р обнародовано на Правительственном портале.

"Сумыхимпром" снова готовят к приватизации

Согласно правительственному решению, на электронный аукцион будет выставлен пакет из 1 738 665 246 простых именных акций АО "Сумыхимпром", что соответствует 99,9952% уставного капитала предприятия.

Стартовая стоимость объекта приватизации определена на уровне 1,005 млрд грн (1005020469 грн).

В то же время правительство признало утратившим силу предварительное распоряжение от 10 октября 2025 года №1129, которым были утверждены предварительные условия продажи предприятия. Тогда стартовая цена пакета акций была установлена на уровне 1,088 млрд грн, однако теперь она была пересмотрена в сторону уменьшения.

Что известно о предприятии?

ПАО "Сумыхимпром" – одно из ведущих предприятий химической промышленности Украины, работающее с 1953 года.

Основная продукция завода включает в себя минеральные удобрения, диоксид титана и другие неорганические химические соединения. Изделия компании обеспечивают потребности аграрного сектора и используются в различных отраслях индустрии.

В 2010 году бизнесмен Дмитрий Фирташ стал владельцем 0,005% акций завода. Несмотря на незначительную часть, ему удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера своей компании "Крымский титан".

По данным Фонда государственного имущества Украины, из-за неэффективного управления бывшего руководства за год "Сумыхимпром" превратился из успешного химического гиганта в неплатежеспособного должника, накопив долги на сумму 1,4 миллиарда гривен.

Напомним, в ноябре 2023 года суд разблокировал приватизацию "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве.

Добавим, информация о первой попытке продаж появилась еще в марте 2025 года, когда "Сумыхимпром" выставили на продажу. Правительство утвердило условия и стартовую цену продаж двух объектов крупной приватизации - государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд" и публичного акционерного общества "Сумыхимпром". Их продажа состоится через электронный аукцион в системе "Прозорро.Продажи".

Но в начале 2026 года стало известно, что объект не смогли продать. Купить "Сумыхимпром" не нашлось желающих. Запланированный на 13 января онлайн-аукцион по приватизации 99,99% акций одного из крупнейших отечественных химических предприятий "Сумыхимпром" не состоялся из-за отсутствия участников.