Фонд госимущества повторно выставил "Сумыхимпром" на аукцион: какая цена

Сумыхимпром
ФГИ повторно выставил "Сумыхимпром" на торги / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины объявил повторный онлайн-аукцион по приватизации 99,99% акций ПАО "Сумыхимпром" — одного из крупнейших украинских производителей минеральных удобрений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГИУ.

Аукцион намечен на 13 января 2026 года. Стартовая цена лота составляет 1 млрд 88,081 млн грн без учета НДС, что почти на 10% ниже по сравнению с начальной ценой предыдущего аукциона, который должен был состояться 11 июня, но не состоялся из-за отсутствия участников.

Согласно условиям приватизации, новый собственник обязан сохранить основные виды деятельности предприятия и инвестировать не менее 150 млн. грн. в его техническое переоснащение. Также в течение шести месяцев после перехода права собственности инвестор должен погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, а также воздержаться от увольнения работников по собственной инициативе в течение этого периода.

Отдельным требованием является погашение просроченной кредиторской задолженности за исключением долгов перед компаниями или лицами, связанными с подсанкционными резидентами Российской Федерации и Республики Беларусь.

ПАО "Сумыхимпром" является одним из ключевых предприятий химической отрасли Украины. Завод специализируется на производстве сложных минеральных удобрений, двуокиси титана, серной кислоты и другой неорганической химии. Предприятие также имеет мощности для выпуска более 30 марок NPK-удобрений, адаптированных к разным почвенно-климатическим условиям.

После начала полномасштабного вторжения предприятие почти пол года не работало из-за боевых действий, попадания снарядов на территорию завода и повреждения отдельных объектов инфраструктуры.

Что известно о предприятии

ПАО "Сумыхимпром" – одно из ведущих предприятий химической промышленности Украины, работающее с 1953 года.

Основная продукция завода включает в себя минеральные удобрения, диоксид титана и другие неорганические химические соединения. Изделия компании обеспечивают потребности аграрного сектора и используются в различных отраслях индустрии.

В 2010 году бизнесмен Дмитрий Фирташ стал владельцем 0,005% акций завода. Несмотря на незначительную часть, ему удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера своей компании "Крымский титан".

По данным Фонда государственного имущества Украины, из-за неэффективного управления бывшего руководства за год "Сумыхимпром" превратился из успешного химического гиганта в неплатежеспособного должника, накопив долги на сумму 1,4 миллиарда гривен.

Напомним, в ноябре 2023 года суд разблокировал приватизацию "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве.

Автор:
Татьяна Гойденко