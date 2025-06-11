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Аукцион по большой приватизации провалился. На покупку "Сумыхимпром" не нашлось желающих

Сумыхимпром
Купить "Сумыхимпром" не нашлось желающих

11 июня планировался аукцион по продаже АО "Сумыхимпром", который находится в городе Сумы, на улице Харьковская, п/у 12, однако он не состоялся из-за отсутствия участников.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на протокол электронных торгов prozorro.sale.

К продаже предлагался пакет в размере 99,9952% уставного капитала предприятия — это 1 738 665 246 акций, номинальной стоимостью более 434 млн грн. Стартовая цена лота составила 1,158 млрд. грн.

"Сумыхимпром" — публичное акционерное общество, основная специализация которого — производство удобрений и азотных соединений. Его общий уставный капитал оценивается более чем в 434,6 млн грн.

В Фонде государственного имущества добавляют, что по состоянию на 31 декабря 2024 года предприятие имеет значительную задолженность.

Особенно велика сумма неуплаченных обязательных страховых платежей — более 362,9 миллиона гривен. Из этой суммы 57,3 миллиона составляет начисление единого социального взноса, а почти 296,4 миллиона – долг перед Пенсионным фондом за возмещение льготных пенсий.

Кроме того, просроченная кредиторская задолженность общества превышает 2,88 миллиарда гривен.

Новый владелец должен был бы погасить все эти долги.

Добавим, еще в конце марта правительство утвердило условия и стартовую цену продажи "Сумыхимпром", а в апреле была объявлена дата аукциона.

О "Сумыхимпром"

" Сумыхимпром" — предприятие химической отрасли Украины, работающее с 1953 года. Основная продукция: минеральные удобрения, диоксид титана, неорганическая химия. Продукция компании обеспечивает аграрный сектор удобрениями, а также используется во многих отраслях промышленности.

Напомним, в 2010 году бизнесмен Дмитрий Фирташ получил в собственность 0,005% акций завода. Несмотря на столь малую долю, ему удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера одной из своих компаний – "Крымского титана".

В ФГИ заявляли, что из-за неэффективных управленческих действий менеджмента за год "Сумыхимпром" из успешного химического гиганта превратился в неплатежеспособного должника, накопив долги на 1,4 миллиарда гривен.

Наибольшую часть долгов сконцентрировали компании Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Крымский Титан" и компания по управлению активами "Промышленные инвестиции"). Использовав эту ситуацию, они создали комитет кредиторов предприятия, инициировали процедуру его санации и назначили управляющего санацией.

Он дважды разрабатывал план санации – в 2014 и 2021 году, но ФГИ отказывал в их согласовании, мотивируя это несоответствием документов требованиям законодательства и отсутствием у них действенных мер по восстановлению платежеспособности предприятия. За это время долг предприятия вырос до 2,35 миллиарда гривен.

Когда же правительство решило в 2018 году продать завод, фонд обратился в суд для прекращения процедуры банкротства. Рассмотрение дела длилось до ноября 2023 года, поскольку управляющий санацией и связанные с ним и Фирташем кредиторы долго блокировали его, пользуясь процессуальными "лазейками".

21 ноября 2023 года Хозяйственный суд Сумской области отказал управляющему санацией завода "Сумыхимпром" в удовлетворении его жалобы на действия и решения ФГИ по плану санации и ходатайству о продолжении этой процедуры. Таким образом, суд разблокировал возможность приватизации "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве.

Автор:
Татьяна Гойденко