Единственный производитель двуокиси титана в Украине "Сумыхимпром" возобновил производство

Гигант и единственный производитель двуокиси титана в Украине "Сумыхимпром", принадлежащий государству (в управлении ФГИУ), запустил на этой неделе производство после продолжительной паузы.

Об этом сообщает InfoIndustria.

Издание отмечает, что завод более 10 лет находился в управлении компаний, связанных с GroupDF, но после выхода группы еще в прошлом году, только весной 2024 года было закуплено сырье и начато производство первой продукции.

Первая товарная продукция – сульфат аммония, была получена уже на этой неделе, 21-22 апреля 2024 года. Товар отгружается покупателям по цене 13 800 грн/т, со склада завода.

Известно, что завод планирует производить азотно-фосфорные и комплексные трехкомпонентные удобрения. Производитель уже закупил аммиак и серу и находится на стадии закупки фосфоритов и калийных руд для производства удобрений.

"Новое руководство предприятия открыто для сотрудничества с дистрибьюторами и партнерами для возрождения титанового гиганта", - говорится в сообщении.

Банкротство "Сумыхимпрома"

Напомним, в 2010 году бизнесмен Дмитрий Фирташ получил в собственность 0,005% акций завода. Несмотря на столь малую долю, ему удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера одной из своих компаний – "Крымского титана".

В ФГИ заявляли, что из-за неэффективных управленческих действий менеджмента за год "Сумыхимпром" из успешного химического гиганта превратился в неплатежеспособного должника, накопив долги на 1,4 миллиарда гривен.

Наибольшую часть долгов сконцентрировали компании Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Крымский Титан" и компания по управлению активами "Промышленные инвестиции"). Использовав эту ситуацию, они создали комитет кредиторов предприятия, инициировали процедуру его санации и назначили управляющего санацией.

Он дважды разрабатывал план санации – в 2014 и 2021 году, но ФГИ отказывал в их согласовании, мотивируя это несоответствием документов требованиям законодательства и отсутствием у них действенных мер по восстановлению платежеспособности предприятия. За это время долг предприятия вырос до 2,35 миллиарда гривен.

Когда же правительство решило в 2018 году продать завод, фонд обратился в суд для прекращения процедуры банкротства. Рассмотрение дела длилось до ноября 2023 года, поскольку управляющий санацией и связанные с ним и Фирташем кредиторы долго блокировали его, пользуясь процессуальными "лазейками".

21 ноября 2023 года Хозяйственный суд Сумской области отказал управляющему санацией завода "Сумыхимпром" в удовлетворении его жалобы на действия и решения ФГИ по плану санации и ходатайству о продолжении этой процедуры. Таким образом, суд разблокировал возможность приватизации "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве.