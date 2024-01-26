Ostchem в 2023 году увеличил производство удобрений на 20%: что помешало выйти на довоенный уровень

Объем производства минеральных удобрений заводов азотного холдинга Ostchem, входящего в Group DF, в 2023 году вырос на 19,5% и составил 2,1 млн. тонн. На довоенный уровень производства не позволил выйти критический рост импорта минеральных удобрений из стран, "дружественных" к РФ.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщила пресс-служба Group DF.

Согласно сообщению, Черкасский "Азот" произвел 1,56 млн тонн минеральных удобрений (рост на 39,63%), а "Ривнеазот" - 528 тыс. тонн (спад - 10,81%).

Вместе с тем, ключевыми удобрениями, производимыми предприятиями Ostchem, стали карбамид, КАС и аммиачная селитра.

Group DF сообщает, что аммиачной селитры за год было произведено 835,9 тыс. тонн (+60,5% по сравнению с предыдущим годом), КАС – 572,7 тыс. тонн (+130%), карбамида – 447,1 тыс. тонн. тонн (+145%). Объемы производства традиционно экспортного удобрения ВАС (выпускается на "Ривнеазот") снизились вдвое - до 102 тыс. тонн.

По словам директора по производству азотного бизнеса Ostchem Сергея Павлючука, рынок удобрений возобновляется, однако импорт азотных удобрений вырос в разы и не позволяет загрузить заводы полностью.

"Вопреки сложной ситуации в аграрном секторе, вынужденным остановкам заводов из-за военных действий, все еще высоким ценам на газ и аномально высоким объемам импорта в Украину по демпинговым ценам, Ostchem в 2023 году начал восстанавливать объем производства. Мы полностью обеспечивали спрос со стороны аграриев даже в периоды пиковых нагрузок", – подчеркнул Павлючук.

Отметим, что в 2023 году Ostchem удалось удвоить объем производства наиболее перспективного в Украине вида удобрения – КАС. Оно заняло второе место по объемам производства, а его доля в продуктовом портфеле Ostchem составила 27,3%.

Павлючук также анонсировал строительство новых цехов и новых заводов. Речь идет об инвестициях в новые, энергоэффективные производства удобрений, а также запуск производства новых продуктов, таких как AdBlue, промышленные газы, продукты нефтехимии.

"Не секрет, что мы ведем переговоры с глобальными игроками по развитию нескольких промышленных площадок", – добавил он.

Что помешало выйти на довоенный уровень производства удобрений

В Group DF отметили, что 2023 год отличился критическим объемом импорта, завозимого в Украину по демпинговым ценам. Если сравнивать с 2022 годом, то импорт минеральных удобрений в Украину вырос в 1,9 раза, достигнув показателя в 1,99 млн тонн.

"Колоссальный поток дешевых белорусских и российских удобрений попадает в Украину двумя каналами: первый - из дружественных к агрессору стран бывшего СССР. Второй новый канал - реэкспорт белорусских и российских удобрений из стран ЕС", - пояснил руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

По его словам, данные Евростата говорят о том, что общий объем импорта азотных удобрений в ЕС в 2022-2023 годах вырос на 34%, при этом на Россию приходится около трети этого импорта. Значительная часть этих удобрений, несмотря на санкции, попадает и в Украину, медленно "убивая" украинского производителя и рабочие места украинцев", - добавил он.

Он считает, что за новым трендом стоит не только желание России расширять рынки сбыта, но и стратегический план поставить страны ЕС и Украину в зависимость от своих удобрений.

Не выдерживая конкуренцию с дешевым импортом, многие предприятия ЕС останавливаются, простаивают и предприятия украинского химпрома – такие, как ОПЗ, "Сумыхимпром".

Арестархов отметил, что в США и ЕС уже разработали меры по "снижению зависимости" от российских удобрений, зерна и другой продовольственной продукции. А в Украине формально действует эмбарго на ввоз российских и белорусских удобрений. Однако удобрения из этих стран и стрна, покупающих дешевый газ у России, продолжают поставляться. В результате украинский рынок завален дешевым импортом и имеем дело с критическим демпингом.

"К сожалению, в 2023 году мы так и не увидели понятных жестких действий экономических властей по защите украинского рынка и национального производителя. Импорт удобрений в страну растет гораздо быстрее, чем внутреннее производство", - отметил Арестархов, добавив, что внутреннее производство выросло примерно на 20%, а импорт – почти на 100%.

По его словам, Украине нужно учиться лучше защищать свои интересы, ведь это главный вывод года для украинской химии и украинского Правительства.