Ostchem начал производить в Украине необходимую для дизельных двигателей присадку

Азотный холдинг Ostchem запустил на базе Черкасского "Азота" производство жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (AdBlue). Производство успешно прошло международный аудит и получило необходимые сертификаты.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

AdBlue – специальная добавка для дизельных двигателей, используемая для понижения выбросов NO (оксид азота) автомобилями. Применение реагента предусмотрено стандартами EURO 6 и направлено на сокращение выбросов вредных веществ. Правами на торговую марку AdBlue владеет (Verband der Automobilindustrie eV VDA (Ассоциация автомобильной промышленности Германии)), тщательно проверяющая качество продукции как на производстве, использующем эту торговую марку, так и в розничных сетях.

Ostchem планирует выход на новый рынок в несколько этапов. Сначала запланировали оптовую продажу реагента "наливом" непосредственно с завода. Часть продукции будут реализовываться через розничные сети, АТП и АЗС. Одним из основных рынков станет агропромышленная отрасль, ведь АПК использует современную технику нового поколения. Отдельным направлением будет являться реализация продукции в мелкой таре объемом 10 и 20 литров.

Следующим шагом станет экспорт в страны ЕС - Литву, Латвию, Румынию, Венгрию, Польшу, Германию, где уровень потребления - 2,4 млн тонн/год, Францию (2,1 млн - тонн/год), Италию (1,3 млн - тонн/год). Также компания готовится к поставкам AdBlue в Турцию, где ежегодный уровень потребления достигает 726 тысяч тонн. По оценкам Group DF, объем европейского рынка превышает 7,2 млн тонн в год.

Черкасский "Азот" способен производить объем, обеспечивающий 80% украинского рынка, а также нарастить производство для закрытия всего внутреннего потребления и экспорта на рынки ЕС.

Украинский рынок AdBlue сократился более чем на 10 тыс тонн из-за военных действий, до 2022 года его объем составлял 23,4 тыс тонн. Потенциал роста украинского рынка после введения стандартов Евро-4, Евро-5, Евро-6 составляет более 250 тыс тонн.

"Черкасский "Азот" станет единственным в Украине производителем AdBlue по "прямому методу", то есть методом производства реагента из плава карбамида. Это обеспечивает очень высокое и стабильное качество при низкой цене. Другие производители используют так называемый метод "блендинга", то есть технологию смешивания гранулированного карбамида с водой, что увеличивает риск примесей в конечном продукте", — подытожили в Ostchem.

Напомним, Черкасский "АЗОТ" начал проект по запуску производства AdBlue в феврале 2022 года.