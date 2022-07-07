Ostchem Фирташа выиграл суд против АМКУ о принудительном разделении бизнеса

Кассационный суд снял обвинения против азотного холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа в злоупотреблении монопольным положением и отменил решение о принудительном разделении бизнеса.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Group DF, в которую входит Ostchem.

Три предприятия холдинга Ostchem (Северодонецкое объединение "Азот", черкасский "Азот" и "Ривнеазот"), входящие в Group DF Дмитрия Фирташа, выиграли суд против Антимонопольного комитета.

5 июля Верховный Суд отменил решение АМКУ от 2019 года о принудительном разделении азотного бизнеса Фирташа и штраф в размере 107 млн грн.

Это решение является финальным в судебном процессе, который длился почти 3 года. Все обвинения Антомонопольного комитета в злоупотреблении монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений суд признал неправомерными.

Таким образом, суд отменил решение АМКУ о принудительном разделении азотного холдинга Фирташа.

"Мы не монополисты. Тренд на укрупнение и консолидацию в химической промышленности является глобальным, потому что это усиливает производителей удобрений и делает их более эффективными. Только когда предприятия в одном кулаке, в одном холдинге, мы можем снижать затраты, строить сбытовые сети. Только в холдинге мы, например, оптом можем покупать газ дешевле и конкурировать с такими гигантами, как BASF или SF Industries", – прокомментировал решение суда директор департамента корпоративных коммуникаций Group DF Олег Арестархов.