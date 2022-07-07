Ostchem Фірташа виграв суд проти АМКУ про примусовий поділ бізнесу

Касаційний суд зняв звинувачення проти азотного холдингу Ostchem Дмитра Фірташа у зловживанні монопольним становищем та скасував рішення про примусовий поділ бізнесу.

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Про це повідомила прес-служба Group DF, до якої входить Ostchem.

Три підприємства холдингу Ostchem (Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", черкаський "Азот" та "Рівнеазот"), що входять до Group DF Дмитра Фірташа, виграли суд проти Антимонопольного комітету.

5 липня Верховний Суд скасував рішення АМКУ від 2019 року про примусовий поділ азотного бізнесу Фірташа та штраф у розмірі 107 млн грн.

Це рішення є фінальним у судовому процесі, який тривав майже три роки. Усі звинувачення Антомонопольного комітету у зловживанні монопольним становищем над ринком азотних мінеральних добрив суд визнав неправомірними.

Таким чином, суд скасував рішення АМКУ про примусовий поділ азотного холдингу Фірташа.

"Ми не монополісти. Тренд на укрупнення та консолідацію в хімічній промисловості є глобальним, тому що це посилює виробників добрив і робить їх більш ефективними. Тільки коли підприємства в одному кулаку, в одному холдингу ми можемо знижувати витрати, будувати збутові мережі. Тільки в Холдинг ми, наприклад, оптом можемо купувати газ дешевше і конкурувати з такими гігантами, як BASF або SF Industries", – прокоментував рішення суду директор департаменту корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов.