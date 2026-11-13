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Велика Британія першою у світі запровадила санкції проти десяти найбільших нафтових компаній Росії

Британія
Велика Британія першою запровадила санкції проти всіх 10 найбільших нафтових компаній Росії / Depositphotos

Велика Британія стала першою країною, яка запровадила санкції проти всіх десяти основних російських виробників нафти.

Як пише Dilo, про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду

Зокрема Лондон запровадив пакет нових санкцій проти Росії, включаючи судна тіньового флоту, залучених до транспортування російської нафти та скрапленого природного газу (СПГ), великих вугільних компаній, а також ТОВ "Восток Ойл" — великого арктичного нафтогазового проєкту "Роснафти".

Також Британія ввела санкції проти "Славнефти", що робить її першою країною у світі, яка запровадила санкції проти всіх десяти найбільших російських виробників нафти.

У британському уряді уточнили, що санкції охоплюють майже весь російський нафтовий і газовий сектор — від виробників і торговельних мереж до постачальників і суден. Це має позбавити Росію частини доходів, які вона використовує для фінансування війни проти України.

Велика Британія минулого місяця розширила санкції проти Росії. Після пакета з 31 заходу, оголошеного 1 жовтня, Лондон 8 жовтня додав ще 38 обмежень проти російських нафтових компаній, танкерів "тіньового флоту", фінансових схем обходу санкцій та постачальників товарів для військово-промислового комплексу РФ.

Автор:
Світлана Манько

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