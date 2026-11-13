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Великобритания первой в мире ввела санкции против десяти крупнейших нефтяных компаний России

Великобритания
Великобритания первой ввела санкции против всех 10 крупнейших нефтяных компаний России / Depositphotos

Великобритания стала первой страной, введшей санкции против всех десяти основных российских производителей нефти.

Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства

В частности, Лондон ввел пакет новых санкций против России, включая суда теневого флота, привлеченных к транспортировке российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ), крупных угольных компаний, а также ООО "Восток Ойл" — крупного арктического нефтегазового проекта "Роснефти".

Также Британия ввела санкции против "Славнефти", что делает ее первой страной в мире, введшей санкции против всех десяти крупнейших российских производителей нефти.

В британском правительстве уточнили, что санкции охватывают почти весь российский нефтяной и газовый сектор – от производителей и торговых сетей до поставщиков и судов. Это должно лишить Россию части доходов, которые она использует для финансирования войны против Украины.

Великобритания в прошлом месяце расширила санкции против России. После пакета с 31-го мероприятия, объявленного 1 октября, Лондон 8 октября добавил еще 38 ограничений против российских нефтяных компаний, танкеров "теневого флота", финансовых схем обхода санкций и поставщиков товаров для военно-промышленного комплекса РФ.

Автор:
Светлана Манько

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