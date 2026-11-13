Какие автобусы пользуются наибольшим спросом в Украине: рейтинг популярных марок

В октябре 2026 года украинский автопарк пополнился 242 автобусами, в том числе микроавтобусами. Это на 8% больше по сравнению с октябрем 2025 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Укравтопром".

Почти половина зарегистрированной техники составляла новые автобусы - 47%. Для сравнения, в октябре прошлого года их доля достигала 49%. Таким образом, несмотря на рост общего количества регистраций доля новой техники несколько уменьшилась.

Какие марки автобусов стали лидерами

Среди новых автобусов больше регистраций в октябре получили украинские и иностранные производители:

ETALON – 28 автобусов;

FORD – 24 автобуса;

ZAZ – 21 автобус.

На рынке подержанной техники лидерство сохранили европейские бренды:

MERCEDES-BENZ – 63 автобуса;

VOLKSWAGEN – 12 автобусов;

IVECO – 9 автобусов.

Сколько автобусов зарегистрировали с начала года

За январь-октябрь 2026 года автобусный парк Украины пополнили 2282 транспортных средств. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Структура регистраций выглядит следующим образом:

Новые автобусы –1054 единицы (+1% год к году).

Подержанные автобусы – 1228 единиц (+15%).

Итак, основной прирост украинского автобусного рынка обеспечил сегмент подержанной техники. Количество ее регистраций возросло на 15%, тогда как в сегменте новых автобусов прирост составил всего 1%.

Напомним, Киев завершил поставки 85 новых автобусов, приобретенных в рамках кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на €18,5 млн. Весь транспорт уже работает на столичных маршрутах.