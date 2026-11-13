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Какие автобусы пользуются наибольшим спросом в Украине: рейтинг популярных марок

Киев завершил закупку 85 турецких автобусов
Автобусный рынок Украины вырос, но доля новой техники сократилась

В октябре 2026 года украинский автопарк пополнился 242 автобусами, в том числе микроавтобусами. Это на 8% больше по сравнению с октябрем 2025 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Укравтопром".

Почти половина зарегистрированной техники составляла новые автобусы - 47%. Для сравнения, в октябре прошлого года их доля достигала 49%. Таким образом, несмотря на рост общего количества регистраций доля новой техники несколько уменьшилась.

Какие марки автобусов стали лидерами

Среди новых автобусов больше регистраций в октябре получили украинские и иностранные производители:

  • ETALON – 28 автобусов;
  • FORD – 24 автобуса;
  • ZAZ – 21 автобус.

На рынке подержанной техники лидерство сохранили европейские бренды:

  • MERCEDES-BENZ – 63 автобуса;
  • VOLKSWAGEN – 12 автобусов;
  • IVECO – 9 автобусов.

Сколько автобусов зарегистрировали с начала года

За январь-октябрь 2026 года автобусный парк Украины пополнили 2282 транспортных средств. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Структура регистраций выглядит следующим образом:

  • Новые автобусы –1054 единицы (+1% год к году).
  • Подержанные автобусы – 1228 единиц (+15%).

Итак, основной прирост украинского автобусного рынка обеспечил сегмент подержанной техники. Количество ее регистраций возросло на 15%, тогда как в сегменте новых автобусов прирост составил всего 1%.

Напомним, Киев завершил поставки 85 новых автобусов, приобретенных в рамках кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на €18,5 млн. Весь транспорт уже работает на столичных маршрутах.

Автор:
Ольга Опенько

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