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Какие автобусы пользуются наибольшим спросом в Украине: рейтинг популярных марок
В октябре 2026 года украинский автопарк пополнился 242 автобусами, в том числе микроавтобусами. Это на 8% больше по сравнению с октябрем 2025 года.
Как пишет Dilo, об этом информирует "Укравтопром".
Почти половина зарегистрированной техники составляла новые автобусы - 47%. Для сравнения, в октябре прошлого года их доля достигала 49%. Таким образом, несмотря на рост общего количества регистраций доля новой техники несколько уменьшилась.
Какие марки автобусов стали лидерами
Среди новых автобусов больше регистраций в октябре получили украинские и иностранные производители:
- ETALON – 28 автобусов;
- FORD – 24 автобуса;
- ZAZ – 21 автобус.
На рынке подержанной техники лидерство сохранили европейские бренды:
- MERCEDES-BENZ – 63 автобуса;
- VOLKSWAGEN – 12 автобусов;
- IVECO – 9 автобусов.
Сколько автобусов зарегистрировали с начала года
За январь-октябрь 2026 года автобусный парк Украины пополнили 2282 транспортных средств. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Структура регистраций выглядит следующим образом:
- Новые автобусы –1054 единицы (+1% год к году).
- Подержанные автобусы – 1228 единиц (+15%).
Итак, основной прирост украинского автобусного рынка обеспечил сегмент подержанной техники. Количество ее регистраций возросло на 15%, тогда как в сегменте новых автобусов прирост составил всего 1%.
Напомним, Киев завершил поставки 85 новых автобусов, приобретенных в рамках кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на €18,5 млн. Весь транспорт уже работает на столичных маршрутах.