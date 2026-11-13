Які автобуси мають найбільший попит в Україні: рейтинг популярних марок

У жовтні 2026 року український автопарк поповнився 242 автобусами, зокрема мікроавтобусами. Це на 8% більше порівняно з жовтнем 2025 року.

Як пише Dilo, про це інформує "Укравтопром".

Майже половину зареєстрованої техніки становили нові автобуси - 47%. Для порівняння, у жовтні минулого року їхня частка сягала 49%. Таким чином, попри зростання загальної кількості реєстрацій, частка нової техніки дещо зменшилася.

Які марки автобусів стали лідерами

Серед нових автобусів найбільше реєстрацій у жовтні отримали українські та іноземні виробники:

ETALON - 28 автобусів;

FORD - 24 автобуси;

ZAZ - 21 автобус.

На ринку вживаної техніки лідерство зберегли європейські бренди:

MERCEDES-BENZ - 63 автобуси;

VOLKSWAGEN - 12 автобусів;

IVECO - 9 автобусів.

Скільки автобусів зареєстрували від початку року

За січень–жовтень 2026 року автобусний парк України поповнили 2282 транспортні засоби. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Структура реєстрацій має такий вигляд:

Нові автобуси -1054 одиниці (+1% рік до року).

Вживані автобуси - 1228 одиниць (+15%).

Отже, основний приріст українського автобусного ринку забезпечив сегмент вживаної техніки. Кількість її реєстрацій зросла на 15%, тоді як у сегменті нових автобусів приріст становив лише 1%.

Нагадаємо, Київ завершив постачання 85 нових автобусів, придбаних у межах кредитної угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на €18,5 млн. Увесь транспорт уже працює на столичних маршрутах.