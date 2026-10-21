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Кличко розповів про долю автобусів, закуплених за кошти ЄІБ

Київ завершив закупівлю 85 турецьких автобусів
Київ завершив закупівлю 85 турецьких автобусів

Київ завершив постачання 85 нових автобусів, придбаних у межах кредитної угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на €18,5 млн. Увесь транспорт уже працює на столичних маршрутах.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка.

Автобуси придбали в межах проєкту "Міський громадський транспорт України". Транспорт надходив до Києва кількома партіями з вересня 2025 року до червня 2026-го.

Усі машини мають довжину 12 метрів і низьку підлогу. Автобуси оснащені пандусами для людей з інвалідністю та маломобільних пасажирів, системами кондиціонування й опалення, інформаційними табло, камерами відеоспостереження та системами озвучення зупинок.

Також у салонах встановлене енергоощадне LED-освітлення і тоноване скло. Кожен автобус має 27 сидячих місць та розрахований на перевезення до 80 пасажирів стоячи.

За словами Кличка, оновлення рухомого складу має підвищити доступність громадського транспорту та покращити умови перевезень у столиці.

Нагадаємо, договір на закупівлю 85 нових автобусів "Київпастранс" уклав із турецькою Anadolu Isuzu ще у 2024 році. Тендер стартував у 2021-му, але після початку повномасштабного вторгнення його призупинили та відновили лише у 2023 році.

Автор:
Тетяна Гойденко

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