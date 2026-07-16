У Києві викрили закупівлю рейок із переплатою у 9,6 млн грн: хто під підозрою

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру посадовцям комунального підприємства "Київпастранс", а також директору приватного підприємства. Їх звинувачують в організації схеми із закупівлі трамвайних рейок за штучно завищеними цінами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що з квітня 2024 року по березень 2025 року КП "Київпастранс" в особі відокремленого підрозділу "Служба колії" провело серію закупівель трамвайних рейок у заздалегідь визначеного постачальника.

Для реалізації цієї схеми тендерну документацію заздалегідь прописали під технічні характеристики товарів конкретного виробника. Це штучно обмежило коло потенційних учасників закупівлі та унеможливило чесну конкуренцію. За результатами проведених експертиз, унаслідок цих угод бюджету міста Києва було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9,6 млн грн.

Хто отримав підозри та яке покарання загрожує фігурантам

Наразі правоохоронці висунули підозри трьом фігурантам справи:

Посадовцю КП "Київпастранс", який безпосередньо укладав угоди: його дії кваліфіковано як розтрату бюджетних коштів в інтересах заздалегідь визначеного суб’єкта господарювання шляхом зловживання службовим становищем, вчинену повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Посадовиці КП "Київпастранс", яка відповідала за моніторинг цін: її дії кваліфікували як пособництво у розтраті коштів (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України).

Директору приватного підприємства-постачальника: йому оголосили підозру у заволодінні бюджетними коштами (ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань.

Нагадаємо, директора філії "Укрзалізниці" підозрюють у махінаціях з орендою вагонів на 48 млн грн. Посадовця звинувачують у заволодінні майном через зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, внаслідок чого через 184 незаконні аукціони державна компанія втратила значні кошти.

Окрім цього, нещодавно правоохоронні органи зафіксували мільйонні збитки на імпорті спецтехніки, через які посадовцям митниці оголосили підозру. Трьох службовців митних органів звинувачують у зловживанні становищем, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів та призвело до недоотримання бюджетом майже 2,5 млн грн.