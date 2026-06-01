Схема на 94 мільйони: посадовець зі Львова отримав підозру через ремонт стратегічної траси

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру керівнику Служби відновлення Львівщини (колишня САД) у нецільовому використанні майже 94 млн грн бюджетних коштів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Деталі схеми

За даними слідства, правопорушення відбулося під час фінансування робіт на автодорозі М-10 Львів — Краківець

У грудні 2022 року посадовець погодив оплату капітального ремонту — облаштування майданчика для відстоювання великовантажного транспорту — за рахунок коштів, які були виділені виключно на поточні видатки.

При цьому очільник відомства достеменно знав, що відповідні бюджетні асигнування на капітальні роботи відсутні.

Фінансування поточного ремонту доріг мало пріоритетний статус, що дозволило оперативно та безперешкодно перерахувати підряднику понад 92 млн грн.

У 2023 році фігурант забезпечив додаткову оплату робіт на цьому ж об’єкті, нецільовим шляхом перевівши підрядній організації ще майже 2 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення, пов'язаного з нетиповим розподілом бюджетних коштів під час воєнного стану.

