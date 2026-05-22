Корупційна схема на 36 мільйонів: ексголові Держрезерву оголосили підозру

Слідчі НАБУ і САП викрили корупційну схему заволодіння коштами державного підприємства. Колишній керівник Держрезерву разом із трьома спільниками організував тіньову оренду державних складів. Через підробку документів та заниження площ збитки держави склали 36 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

У вчиненні злочину підозрюються чотири особи:

колишній керівник Держрезерву;

колишній заступник директора державного підприємства;

організатор схеми;

фізична особа, яка виступала пособником.

Слідство встановило, що восени 2022 року учасники групи розробили план привласнення грошей від надання складських послуг. Починаючи із січня 2023 року, посадовці державного підприємства передавали складські площі підконтрольним приватним компаніям під виглядом договорів зберігання. Ці фірми перездавали державні приміщення реальному бізнесу за ринковими цінами. Отримані гроші переводили в готівку та розподіляли між собою.

Для прикриття діяльності підозрювані укладали фіктивні договори та вносили у папери неправдиві дані. Площа приміщень в актах приймання-передавання була значно меншою за ту, яку підприємці використовували фактично. Експертиза визначила суму збитків державі у розмірі близько 36 млн грн.

Дії учасників кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Організатора схеми затримали під час спроби перетнути державний кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі за місцями проживання фігурантів проведено обшуки, тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників оборудки.

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в АТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”, через яку держава втратила 106 тисяч тонн зерна вартістю 776 мільйонів гривень.