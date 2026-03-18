Хабар у два мільйони гривень: НАБУ і САП затримали посадовицю податкової на Сумщині

НАБУ та САП затримали начальницю одного з управлінь Державної податкової служби у Сумській області під час отримання неправомірної вигоди. Вона вимагала 2 млн грн від від представника приватного товариства, розташованого на прифронтовій території.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За цю суму вона обіцяла забезпечити успішне проходження податкової перевірки та не створювати штучних перешкод у господарській діяльності підприємства.

Службовицю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо після одержання частини коштів у розмірі 1,5 млн гривень.

На підставі зібраних доказів їй повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочину та виявлення інших осіб, які можуть бути причетні до цієї діяльності.

У Державній податковій службі України відреагували на викриття посадової особи ГУ ДПС у Сумській області, зазначивши наступне: "ДПС всебічно сприяє роботі правоохоронних органів та надає всю необхідну інформацію у межах компетенції. Податкова зацікавлена у всебічному, об’єктивному і швидкому встановленні всіх обставин справи".

Нагадаємо, у березні НАБУ і САП викрили групу осіб, які протягом 2014–2019 років заволоділи коштами підприємств Укроборонпрому на суму понад 32 млн грн. Схема базувалася на оплаті послуг іноземним компаніям-посередникам, які фактично не виконували жодних робіт.