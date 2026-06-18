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На пункті пропуску "Вилок – Тисабеч" можливі затримки до 19 червня

На пункті "Вилок – Тисабеч" можливі затримки
На пункті "Вилок – Тисабеч" можливі затримки

У міжнародному пункті пропуску "Вилок – Тисабеч" на кордоні з Угорщиною тривають роботи з модернізації інфраструктури. Через це можливе тимчасове уповільнення пропускних операцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПСУ.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області замінює модульні споруди, які використовують контролюючі органи.

Роботи триватимуть до 19 червня 2026 року.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок і, за можливості, завчасно обирати оптимальний маршрут руху.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що  роботи із заміни модульних споруд у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Вилок – Тисабеч" проводитимуться 16 до 18 червня.

Автор:
Тетяна Гойденко