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На Закарпатті модернізують пункт пропуску "Вилок – Тисабеч"

На Закарпатті модернізують пункт пропуску
На Закарпатті модернізують пункт пропуску

У міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Вилок – Тисабеч" на кордоні з Угорщиною з 16 до 18 червня 2026 року проводитимуть роботи із заміни модульних споруд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

Роботи виконуватиме Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області. Вони проводяться в межах модернізації пункту пропуску та покращення умов праці контролюючих органів.

У зв’язку з цим можлива повільніша робота пункту пропуску.

ДПСУ просить громадян враховувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.

Для подорожніх це означає, що у період робіт на пункті "Вилок – Тисабеч" можливі довші очікування на кордоні. За можливості варто заздалегідь планувати час поїздки або перевіряти завантаженість альтернативних пунктів пропуску.

Додамо, на Закарпатті також модернізують прикордонну інфраструктуру та підвищують її енергетичну стійкість за підтримки міжнародних партнерів. У межах проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка ЄС України: посилення інтегрованого управління кордонами та шляхів солідарності" на найбільших пунктах пропуску вже впроваджують автономні системи живлення.

Автор:
Тетяна Гойденко