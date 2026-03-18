Взятка в два миллиона гривен: НАБУ и САП задержали чиновника налоговой в Сумской области

следователи НАБУ и САП, должностница налоговой в Сумской области
НАБУ и САП задержали должностное лицо ГНС в Сумской области / НАБУ

НАБУ и САП задержали начальника одного из управлений Государственной налоговой службы в Сумской области во время получения неправомерной выгоды. Она требовала 2 млн грн от представителя частного общества, расположенного на прифронтовой территории.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

За эту сумму она обещала обеспечить успешное прохождение налоговой проверки и создавать искусственных препятствий в хозяйственной деятельности предприятия.

Должностное лицо задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины непосредственно после получения части средств в размере 1,5 млн. гривен.

На основании собранных доказательств ей сообщили о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и выявления других лиц, которые могут быть причастны к этой деятельности.

В Государственной налоговой службе Украины отреагировали на разоблачение должностного лица ГУ ГНС в Сумской области, отметив следующее: "ГНС всесторонне способствует работе правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую информацию в пределах компетенции. Налоговая заинтересована во всестороннем, объективном и быстром установлении всех обстоятельств дела".

Напомним, в марте НАБУ и САП разоблачили группу лиц, которые в течение 2014-2019 годов завладели средствами предприятий Укроборонпрома на сумму более 32 млн грн. Схема базировалась на оплате услуг иностранным компаниям-посредникам, фактически не выполнявшим никаких работ.

Автор:
Татьяна Ковальчук