Коррупционная схема на 36 миллионов: экспредседателю Госрезерва объявили подозрение

НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения средствами госпредприятия / НАБУ

Следователи НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему завладения средствами государственного предприятия. Бывший руководитель Госрезерва вместе с тремя сообщниками организовал теневую аренду государственных складов. Из-за подделки документов и занижения площадей ущерб государства составил 36 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В совершении преступления подозреваются четыре человека:

  • бывший руководитель Госрезерва;
  • бывший заместитель директора государственного предприятия;
  • организатор схемы;
  • физическое лицо, выступавшее пособником.
НАБУ и САП задержали подозреваемых в коррупционной схеме завладения средствами госпредприятия

Следствие установило, что осенью 2022 года участники группы разработали план присвоения денег от предоставления складских услуг. Начиная с января 2023 года чиновники государственного предприятия передавали складские площади подконтрольным частным компаниям под видом договоров хранения. Эти компании пересдавали государственные помещения реальному бизнесу по рыночным ценам. Полученные деньги обналичивали и распределяли между собой.

Для прикрытия деятельности подозреваемые заключали фиктивные договоры и вносили в бумаги ложные данные. Площадь помещений в актах приема-передачи была значительно меньше той, которую предприниматели использовали фактически. Экспертиза определила сумму ущерба государству в размере около 36 млн грн.

Действия участников квалифицировали по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса. Организатор схемы был задержан при попытке пересечь государственную границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По местам проживания фигурантов проведены обыски, продолжаются следственные действия для установления других возможных участников сделки.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", из-за которой государство потеряло 106 тысяч тонн зерна стоимостью 776 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук