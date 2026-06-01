Схема на 94 миллиона: чиновник из Львова получил подозрение из-за ремонта стратегической трассы

ремонт
Во Львовской области чиновник дорожной службы получил подозрение / Агентство восстановления

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении руководителю Службы восстановления Львовской области (бывшая САД) в нецелевом использовании почти 94 млн грн бюджетных средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Детали схемы

По данным следствия, правонарушение произошло во время финансирования работ на автодороге М-10 Львов — Краковец

В декабре 2022 года чиновник согласовал оплату капитального ремонта — обустройство площадки для отстаивания большегрузного транспорта — за счет средств, выделенных исключительно на текущие расходы.

При этом глава ведомства точно знал, что соответствующие бюджетные ассигнования на капитальные работы отсутствуют.

Финансирование текущего ремонта дорог имело приоритетный статус, что позволило оперативно и беспрепятственно перечислить подрядчику более 92 млн. грн.

В 2023 году фигурант обеспечил дополнительную оплату работ на этом же объекте, нецелевым путем переведя подрядной организации еще около 2 млн грн.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения, связанного с нетипичным распределением бюджетных средств во время военного положения.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", из-за которой государство потеряло 106 тысяч тонн зерна стоимостью 776 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб