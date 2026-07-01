Мільйонні збитки на імпорті спецтехніки: посадовцям митниці оголосили підозру

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру трьом посадовцям митних органів. Їх звинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Через дії службовців державний бюджет недоотримав майже 2,5 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, правопорушення відбувалися упродовж 2021 року. Підозрювані здійснювали митне оформлення імпортної спеціальної техніки в інтересах однієї з комерційних структур.

Як працювала схема

Посадовці не перевірили належним чином відомості у митних деклараціях, зокрема країну походження товарів, рік виготовлення спецтехніки та її реальну митну вартість.

Автоматизована система управління ризиками неодноразово сигналізувала про необхідність проведення додаткових перевірок. Проте митники проігнорували ці сповіщення.

Митні формальності не були виконані, а процес оформлення техніки завершили на підставі недостовірних даних.

Внаслідок махінацій комерційне підприємство уникло сплати податків та зборів у повному обсязі, що призвело до дефіциту в бюджеті на суму 2,47 млн грн.

Наразі досудове розслідування ведуть детективи Бюро економічної безпеки (ВЕБ) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора. Слідчі встановлюють усі обставини злочину, а також коло інших осіб, які могли бути причетні до протиправної схеми.

Нагадаємо, експосадовець митниці переплатив київській фірмі мільйони гривень на ремонті пункту пропуску з Румунією. За даними слідства, підозрюваний очолював тендерний комітет та посприяв тому, щоб переможцем обрали столичну компанію з пропозицією майже 105 млн грн.