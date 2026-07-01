Миллионный ущерб на импорте спецтехники: должностным лицам таможни объявили подозрение

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении трем должностным лицам таможенных органов. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам. Из-за действий служащих государственный бюджет недополучил почти 2,5 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, правонарушения совершались в течение 2021 года. Подозреваемые осуществляли таможенное оформление импортной специальной техники в интересах одной из коммерческих структур.

Как работала схема

Чиновники не проверили должным образом сведения в таможенных декларациях, в частности, страну происхождения товаров, год изготовления спецтехники и ее реальную таможенную стоимость.

Автоматизированная система управления рисками не раз сигнализировала о необходимости проведения дополнительных проверок. Однако таможенники проигнорировали эти уведомления.

Таможенные формальности не были исполнены, а процесс оформления техники завершили на основании недостоверных данных.

В результате махинаций коммерческое предприятие избежало уплаты налогов и сборов в полном объеме, что привело к дефициту в бюджете на сумму 2,47 млн грн .

В настоящее время досудебное расследование ведут детективы Бюро экономической безопасности (ВЭБ) при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также круг других лиц, которые могли быть причастны к противоправной схеме.

Напомним, экс-чиновник таможни переплатил киевской фирме миллионы гривен на ремонт пункта пропуска с Румынией. По данным следствия, подозреваемый возглавлял тендерный комитет и посодействовал тому, чтобы победителем выбрали столичную компанию с предложением почти 105 млн. грн.