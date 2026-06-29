Экс-чиновник таможни переплатил киевской фирме миллионы гривен на ремонт пункта пропуска с Румынией

Черновицкая прокуратура объявила подозрение бывшему директору одного из департаментов Государственной таможенной службы Украины. Следствие разоблачило завышение цен при модернизации границы с Румынией.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Экс-чиновник обвиняется в растрате бюджетных средств при модернизации международного пункта пропуска на границе с Румынией по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Тендер с сомнительным победителем

Масштабный проект модернизации таможенной инфраструктуры полностью финансировался из государственного бюджета. В 2021 году Гостаможслужба объявила тендер на реконструкцию автомобильного пункта пропуска "Красноильск" в Черновицкой области.

По данным следствия, подозреваемый возглавлял тендерный комитет и посодействовал тому, чтобы победителем выбрали столичную компанию с предложением почти 105 млн грн. При этом комитет проигнорировал наличие двух других экономически более выгодных вариантов.

После завершения строительства в 2022 году должностное лицо приняло объект и подписало акты выполненных работ без надлежащей проверки расчетов подрядчика.

Судебно-товароведческая и строительно-техническая экспертизы показали, что стоимость отдельных строительных материалов в актах была завышена на 3,2 млн. грн. В настоящее время фигурант избран мерой пресечения в виде залога размером более 660 тыс. грн.

Напомним, офис Генпрокурора сообщил о подозрении директору столичного КП и его сообщнику за попытку масштабного мошенничества. За $1,65 млн фигуранты обещали застройщику победу в инвестиционном конкурсе и "зеленый свет" от КГГА.