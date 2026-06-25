Требовал $1,65 млн и квартиры в новостройке: в Киеве задержали руководителя коммунального предприятия

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении директору столичного КП и его сообщнику за попытку масштабного мошенничества. За $1,65 млн фигуранты обещали застройщику победу в инвестиционном конкурсе и "зеленый свет" от КГГА.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Схема в Голосеевском районе

По данным следствия, противоправная схема связана с реализацией инвестиционного проекта в Голосеевском районе столицы.

Проект предусматривал снос аварийного жилого дома и строительство на его месте нового жилого комплекса, жильцы которого должны были получить новые квартиры.

Директор коммунального предприятия, определенный заказчиком этого проекта, вместе со своим сообщником решили использовать строительство для собственного незаконного обогащения.

Подозреваемые начали убеждать представителя строительной компании, которая планировала принять участие в проекте, имеющем влиятельные связи среди чиновников КГГА, депутатов Киевсовета и правоохранительных органов.

Они обещали обеспечить застройщику победу в инвестиционном конкурсе и полное сопровождение строительства. На самом же деле сообщники не имели никаких реальных возможностей и не собирались выполнять обещания.

Задержание на первом транше

За свои "услуги" подозреваемые потребовали от предпринимателя 1,65 миллиона долларов США. Первый транш должен составить 200 тысяч долларов, а после ввода жилого комплекса в эксплуатацию фигуранты дополнительно настаивали на передаче им нескольких квартир в новостройке.

Правоохранители задержали директора КП и соучредителя частной компании 24 июня 2026 непосредственно во время передачи первых 200 тысяч долларов.

Как сообщается, суд применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9 млн грн каждому.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабную схему завладения бюджетными средствами во время ремонта фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Общая сумма ущерба, нанесенного государственному учреждению, превышает 15 млн грн.