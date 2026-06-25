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Украина создает Фонд поддержки транспорта: первые доноры уже внесли средства

Украина создает Фонд поддержки транспорта
Украина создает Фонд поддержки транспорта / Юлия Свириденко

Украина создает Фонд поддержки транспорта по восстановлению инфраструктуры и интеграции с транспортной сетью ЕС. Первые доноры уже объявили о вкладах, а администрирование фонда будет осуществлять литовская Central Project Management Agency (CPVA).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

На полях Конференции по восстановлению Украины URC-2026 была финализирована договоренность о создании Фонда поддержки транспорта Украины. Его ключевыми задачами станут восстановление транспортной инфраструктуры и ускорение интеграции Украины в европейскую транспортную сеть.

Совместную декларацию о практической поддержке и первых вкладах в фонд подписали Министерство развития общин и территорий Украины, Министерство иностранных дел Литвы, Министерство климата Эстонии и Министерство сельских дел и инфраструктуры Швеции.

Партнеры уже объявили о стартовом финансировании:

  • Литва – около 1 млн евро;
  • Швеция – около 1 млн евро;
  • Норвегия – около 1 млн евро;
  • Эстония – 100 тыс. евро.

Средства будут направлены на реализацию пилотных проектов, определенных украинской стороной.

Фонд будет финансировать широкий спектр направлений, в частности:

  • ремонт и содержание транспортной инфраструктуры;
  • закупку специализированной техники и оборудования;
  • развитие автомобильной, железнодорожной, портовой, аэропортовой и приграничной инфраструктуры;
  • усиление экспортных маршрутов.

Украина будет определять приоритетные проекты и координировать их реализацию. В то же время, администрирование фонда будет осуществлять литовская CPVA, которая будет отвечать за проведение закупок, реализацию проектов и контроль за прозрачным использованием средств.

Напомним, 3 декабря в Брюсселе Украина, Канада, Литва и Швеция подписали Совместную декларацию о создании Ukraine Transport Support Fund (UTSF) – международного механизма поддержки восстановления и модернизации транспортной системы Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко