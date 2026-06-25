Україна створює Фонд підтримки транспорту: перші донори вже внесли кошти

Україна створює Фонд підтримки транспорту для відновлення інфраструктури та інтеграції з транспортною мережею ЄС. Перші донори вже оголосили про внески, а адміністрування фонду здійснюватиме литовська Central Project Management Agency (CPVA).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

На полях Конференції з відновлення України URC-2026 було фіналізовано домовленості про створення Фонду підтримки транспорту України. Його ключовими завданнями стануть відновлення транспортної інфраструктури та прискорення інтеграції України до європейської транспортної мережі.

Спільну декларацію про практичну підтримку та перші внески до фонду підписали Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство закордонних справ Литви, Міністерство клімату Естонії та Міністерство сільських справ та інфраструктури Швеції.

Партнери вже оголосили про стартове фінансування:

Литва — близько 1 млн євро;

Швеція — близько 1 млн євро;

Норвегія — близько 1 млн євро;

Естонія — 100 тис. євро.

Кошти спрямують на реалізацію пілотних проєктів, визначених українською стороною.

Фонд фінансуватиме широкий спектр напрямів, зокрема:

ремонт та утримання транспортної інфраструктури;

закупівлю спеціалізованої техніки й обладнання;

розвиток автомобільної, залізничної, портової, аеропортової та прикордонної інфраструктури;

посилення експортних маршрутів.

Україна визначатиме пріоритетні проєкти та координуватиме їх реалізацію. Водночас адміністрування фонду здійснюватиме литовська CPVA, яка відповідатиме за проведення закупівель, реалізацію проєктів та контроль за прозорим використанням коштів.

Нагадаємо, 3 грудня у Брюсселі Україна, Канада, Литва та Швеція підписали Спільну декларацію про створення Ukraine Transport Support Fund (UTSF) — міжнародного механізму підтримки відновлення та модернізації транспортної системи України.