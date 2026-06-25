Україна підписала зі Світовим банком угоду на 3,39 млрд доларів

Україна та Світовий банк підписали пакет домовленостей на загальну суму 3,39 млрд доларів у межах програми розвитку приватного сектору та підтримки економічного зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету.

Пакет фінансування складається з двох компонентів:

1,04 млрд доларів позики на політику розвитку, з яких 500 млн доларів забезпечені гарантією Великої Британії, а 540 млн доларів — гарантією Японії;

2,35 млрд доларів грантового фінансування від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

У Міністерстві фінансів зазначають, що домовленості стали можливими завдяки виконанню Україною умов програми, зокрема ухваленню 13 законів і 7 підзаконних актів у сферах економічної та інституційної реформи.

Серед ключових напрямів реформ — публічні закупівлі, факторинг, інтеграція енергоринку з ЄС, розвиток агросектору, ветеранське підприємництво, житлова політика, освіта та система моніторингу парникових газів.

Також сторони обговорили подальшу співпрацю, зокрема концепцію "Економіки майбутнього", яка має визначити довгострокову модель розвитку української економіки після завершення війни.

Окрему увагу приділено питанням житлової політики та приватизації, зокрема масштабуванню іпотеки та поетапному підходу до продажу державних активів.

Загалом Україна очікує на підписання понад 160 угод на понад 10 мільярдів євро у межах дводенної Конференції з питань відновлення України у польському місті Гданськ.