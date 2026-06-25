"Нафтогаз" залучить до $300 млн від EXIM Bank США на купівлю обладнання

Група "Нафтогаз" у межах Конференції з відновлення України (URC-2026) підписала угоду з Експортно-імпортним банком США (EXIM Bank). Документ передбачає можливість залучення до $300 млн для придбання американського обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої нафтогазової інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький.

Він зазначив, що угода є продовженням домовленостей між Україною та США щодо підтримки українського енергетичного сектору в умовах воєнного стану. Команда "Нафтогазу" готувала документ упродовж шести місяців.

Згоди по ньому було досягнуто під час візиту прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко до США та її переговорів із керівництвом EXIM Bank. У підготовці процесу також брали участь посол України в США Ольга Стефанішина та заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги Джерелі Левін.

Наступним етапом співпраці визначено практичну роботу з американськими компаніями для реалізації фінансового механізму. Ця модель дозволить фінансовій установі напряму кредитувати американських постачальників та підрядників, які виробляють обладнання та надають послуги для компаній "Нафтогазу". Крім доступу до грошового ресурсу, угода забезпечує можливість залучати американські технології та експертизу для модернізації українських виробничих об'єктів.

Нагадаємо, червня команда групи "Нафтогаз" розпочала роботу на Конференції з відновлення України у польському місті Гданськ. Першим вагомим результатом участі у заході стало підписання документа про співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).