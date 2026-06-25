"Нафтогаз" залучить міжнародну допомогу для відновлення енергетики

Команда групи "Нафтогаз" розпочала роботу на Конференції з відновлення України, яка проходить у польському місті Гданськ. Першим вагомим результатом участі у заході стало підписання документа про співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву компанії.

Головні завдання нової фінансової угоди

У межах підписаного партнерства Міжнародна фінансова корпорація розглядатиме можливість надання технічної та консультаційної підтримки Україні.

Фахівці IFC допомагатимуть готувати потенційні інвестиційні проєкти в українському енергетичному секторі.

Крім того, міжнародні партнери долучаться до аналізу та консультацій щодо усунення головних бар’єрів, які зараз стримують іноземні компанії від капіталовкладень в українську енергетику.

У "Нафтогазі" наголосили, що цей договір є ще одним кроком до посилення енергетичної стійкості країни та залучення реальних інвестицій для її відновлення після руйнувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" домовився про реструктуризацію єврооблігацій на 1,2 млрд євро. Група досягла принципової угоди зі спеціальним комітетом власників цінних паперів, яка передбачає продовження строків погашення боргу до 2032–2033 років. Ця домовленість дозволила суттєво зменшити фінансове навантаження на державну компанію в умовах війни та постійних атак на критичну інфраструктуру.