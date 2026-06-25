"Нефтегаз" привлечет международную помощь для восстановления энергетики

Команда группы "Нефтегаз" начала работу на Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в польском городе Гданьск. Первым весомым результатом участия в мероприятии стало подписание документа о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление компании.

Главные задачи нового финансового соглашения

В рамках подписанного партнерства Международная финансовая корпорация будет рассматривать возможность предоставления технической и консультационной поддержки Украине.

Специалисты IFC помогут готовить потенциальные инвестиционные проекты в украинском энергетическом секторе.

Кроме того, международные партнеры присоединятся к анализу и консультациям по устранению главных барьеров, которые сейчас сдерживают иностранные компании от вложений в украинскую энергетику.

В "Нефтегазе" подчеркнули, что этот договор является еще одним шагом к усилению энергетической устойчивости страны и привлечению реальных инвестиций для ее возобновления после разрушений.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" договорился о реструктуризации еврооблигаций на 1,2 млрд евро . Группа достигла принципиального соглашения со специальным комитетом владельцев ценных бумаг, которое предусматривает продление сроков погашения долга до 2032-2033 годов. Эта договоренность позволила существенно снизить финансовую нагрузку на государственную компанию в условиях войны и постоянных атак на критическую инфраструктуру.